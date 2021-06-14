آل الشيخ: قصر الحج على الداخل متسق مع مقتضيات الشريعة

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وقال: إن هذا القرار الحكيم من القيادة الرشيدة بإقامة شعيرة الحج وبالتوازي مع المحافظة على أرواح الحجاج وسلامتهم، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، هو امتداد للقرارات التي قدمتها المملكة منذ بدء الجائحة، وكانت متسقة مع مقتضيات الشريعة التي أكدت حفظ الضروريات الخمس، كما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على ألا ينقطع صوت النداء والتلبية عن المشاعر المقدسة، مع الحفاظ على الأنفس وفق الضوابط واللوائح التي اعتمدتها الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية للجائحة.
وجدد آل الشيخ التأكيد أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دائما منارة للمسلمين ومهتمة بقضاياهم وقائمة على رعاية المقدسات وسائرة على النهج القويم للدين الحنيف.
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