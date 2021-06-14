عقد الجمعيات التأسيسية لشركات الطوافة خلال الأسبوع الحالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت وزارة الحج والعمرة، أمس الأول، مؤسسات أرباب الطوائف بالبدء في عقد الجمعيات التأسيسية الأولى لشركات أرباب الطوائف (عن بعد) خلال الأسبوع الحالي، بعد التنسيق مع وزارة التجارة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد جمعيتين تأسيسيتين لكل شركة لمناقشة البنود الموضحة وفق الآلية المرفقة لكل جمعية، مشيرة إلى أن التصويت على كافة بنود الجمعيات، واختيار أعضاء مجالس الإدارة سيتم من خلال نظام خارجي، لا يتبع للأنظمة الالكترونية الخاصة للمؤسسات. بنود الجمعية الأولى:





التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وفقا لأحكام النظام.



إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس، على ألا تدخل التعديلات ما يخالف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع النظامين.



تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي الأول.



المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.



بنود الجمعية الثانية:



تعيين الأعضاء المنتخبين (4 أعضاء في مجال الحج) لأول مجلس إدارة عن طريق الاقتراع السري في مدة لا تتجاوز 5 سنوات.



تعييين الأعضاء المنتخبين (4 أعضاء في مجال الاستراتيجية/المالية/ الاستثمار/ الموارد البشرية/ الإدارة) لأول مجلس إدارة عن طريق الاقتراع السري في مدة لا تتجاوز 5 سنوات.



خطوات التصويت للجمعية التأسيسية: 1. الدخول من الرابط أو من الإعلان على صفحة الشركة. 2. البحث والضغط على هنا للتصويت. 3. من قائمة الشركات اختيار الشركة التابع لها المصوت والضغط على أيقونة التصويت. 4. إدخال رقم الهوية ومن تحته الضغط على طلب إرسال رمز التحقق. 5. وضع رمز التحقق والدخول والاختيار من 4 نماذج لبنود أجندة الجمعية التأسيسية ثم الضغط على التالي. 6. تظهر الاختيارات الأربعة السابقة كاملة وفي نهايتها مستطيل للتوقيع عليه ثم الضغط على إرسال. 7. تظهر على الشاشة رسالة: (تم إدخال التصويت).

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