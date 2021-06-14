معيار المساحة المترية للحاج بالمشاعر المقدسة يرفع أسعار الباقات

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وأوضح رئيس المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني لـ»مكة «، أن معيار المساحة المترية في السابق يصل إلى 10 حجاج في الخيمة الواحدة، غير أنه في هذا العام ونظرا للظروف الاستثنائية، خفضت المساحة المترية إلى 4 م للحاج الواحد، بمعنى أن الخيمة هذا العام تستوعب 4 حجاج فقط في باقة «ضيافة مخيمات منى»، بينما نجد في برنامج «ضيافة مميزة مخيمات» تصل إلى 3 حجاج فقط. ولفت إلى أن المساحة المترية هذا العام زادت من عدد الخيام، حيث نحتاج إلى 250 خيمة لإسكان 1000 حجاج، بدلا من 100 خيمة كما كان سابقا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على كلفة التجهيزات وزيادة أعداد العاملين في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وبالتالي زادت أسعار الباقات عما كان عليه الوضع سابقا.
ونوه الحقباني إلى أن المعيار المساحي لحج العام الماضي كان 9 أمتار للحاج الواحد، في حين قلص هذا العام إلى 4 م للحاج الواحد تماشيا مع معايير ومقاييس الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الإعاشة تستقدم في مكان إقامة الحجاج، بخلاف ما كان عليه الحال في السنوات التي سبقت وباء كورونا، حيث كانت الإعاشة عبارة عن بوفيه مفتوح في خيمة أو خيمتين للرجال ومثلها للنساء، ومع الإجراءات الاحترازية وإيصال الإعاشة إلى مقرات الحجاج في المشاعر المقدسة، زادت تكلفة التجهيزات وزادت معها أعداد العاملين.
باقات حج هذا العام 1442هـ:
- ضيافة مميزة (أبراج) ابتداء من 16,560 ريالا للحاج الواحد
- ضيافة مميزة (مخيمات) ابتداء من 14,381 ريالا للحاج الواحد
- ضيافة (مخيمات) ابتداء من 12,113 ريالا للحاج الواحد
باقات حج عام 1440هـ
- باقة ضيافة 1 أبراج: وسعرها 11,905 ريالات
- باقة ضيافة 1: وتتراوح أسعارها بين 7561 - 8161 ريالا
- باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508 - 7108 ريالات
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