شكرا لقرائتكم خبر معيار المساحة المترية للحاج بالمشاعر المقدسة يرفع أسعار الباقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين ترتب على الظروف الاستثنائية لموسم حج هذا العام اعتماد الجهات الصحية والتنظيمية لمجموعة من الضوابط والاشتراطات والبروتوكولات، رفع معيار المساحة المترية للحاج الواحد بالمشاعر المقدسة، والتي تصل في بعض البرامج إلى 3 حجاج فقط في الخيمة الواحدة، أسعار باقات الخدمة المعتمدة لحجاج الداخل.

وأوضح رئيس المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني لـ»مكة «، أن معيار المساحة المترية في السابق يصل إلى 10 حجاج في الخيمة الواحدة، غير أنه في هذا العام ونظرا للظروف الاستثنائية، خفضت المساحة المترية إلى 4 م للحاج الواحد، بمعنى أن الخيمة هذا العام تستوعب 4 حجاج فقط في باقة «ضيافة مخيمات منى»، بينما نجد في برنامج «ضيافة مميزة مخيمات» تصل إلى 3 حجاج فقط. ولفت إلى أن المساحة المترية هذا العام زادت من عدد الخيام، حيث نحتاج إلى 250 خيمة لإسكان 1000 حجاج، بدلا من 100 خيمة كما كان سابقا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على كلفة التجهيزات وزيادة أعداد العاملين في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وبالتالي زادت أسعار الباقات عما كان عليه الوضع سابقا.

ونوه الحقباني إلى أن المعيار المساحي لحج العام الماضي كان 9 أمتار للحاج الواحد، في حين قلص هذا العام إلى 4 م للحاج الواحد تماشيا مع معايير ومقاييس الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الإعاشة تستقدم في مكان إقامة الحجاج، بخلاف ما كان عليه الحال في السنوات التي سبقت وباء كورونا، حيث كانت الإعاشة عبارة عن بوفيه مفتوح في خيمة أو خيمتين للرجال ومثلها للنساء، ومع الإجراءات الاحترازية وإيصال الإعاشة إلى مقرات الحجاج في المشاعر المقدسة، زادت تكلفة التجهيزات وزادت معها أعداد العاملين.

باقات حج هذا العام 1442هـ:







ضيافة مميزة (أبراج) ابتداء من 16,560 ريالا للحاج الواحد



ضيافة مميزة (مخيمات) ابتداء من 14,381 ريالا للحاج الواحد



ضيافة (مخيمات) ابتداء من 12,113 ريالا للحاج الواحد



باقات حج عام 1440هـ