شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."الصائغ": المعلمون في برنامج التخصيص سيكونون على كادر وزارة التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث هاني الصائغ، مدير عام التواصل بالمركز الوطني للتخصيص، عن برنامج التحول والتخصيص الخاص بالتعليم، مؤكدًا أن المعلمون سيكونون على كادر وزارة التعليم وليس على الشركات.

وقال "الصائغ": "التخصيص قسمين قسم خاص ببيع الأصول وقسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذه اسناد خدمات وليس انتقال ملكية مثل التعليم ومباردات البنية التحتية ونعرف أن المملكة كانت تعاني على مدار سنوات من قلة المباني المدرسية".

وأضاف: "أسند عملية بناء المدراس وتشغيلها فيقوم القطاع الخاص 3 سنوات ببنائها وبعدين يشغلها بدون العملية التربوية أي أن المعلمين والطلبة تابعين لوزارة التعليم لكن الشركات تبني المدراس وتحافظ عليها من حيث الصيانة ويكون عليها بعض القيود ومؤشرات الأداء".

وتابع: "القطاع الخاص عنده المقدرة أكبر في عملية تمويل الاستثمارات الرأسمالية ويستفاد من قدرته في عملية البناء والشتغيل أما المعلمون سيكونون على كادر وزارة التعليم وليس على الشركات"، بحسب ما جاء خلال لقائه بـ "القناة السعودية".