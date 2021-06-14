شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يروي مأساة زوجته بعد فقدانها الحركة إثر عملية جراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى مواطن المأساة التي عاشتها زوجته بعد إجراء عملية جراحية فاشلة تسببت في فقدانها القدرة على الحركة.

وذكر "سمير مسكي" أن زوجته عانت من ديسك في الفقرتين الرابعة والخامسة، وهذا سبب لها ألم في قدمها اليمنى لكنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، إذ كانت تتبرز وتتبول وتتحرك كما تريد.

وأضاف أن الأطباء شددوا على إجراء عملية جراحية لإزالة الضغط المسبب للديسك، وأجرت بالفعل العملية في إحدى المستشفيات، لكن زوجته لم تتحسن، وفقدت قدرتها على الحركة، والتبول والتبرز بشكل طبيعي، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أن الطبيب الذي أجرى لهم العملية أخبرهم بعد ذلك أن العملية فشلت وأن على زوجته أن تجري عملية أخرى لدي طبيب متخصص مخ وأعصاب وعمود فقري.