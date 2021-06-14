شكرا لمتابعة خبر عن 50 ألف ريال غرامة على مستشفى في الرياض إثر وفاة مواطنة بسبب الإهمال "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مراسل قناة الإخبارية إنه تم تغريم مستشفى خاص في الرياض إثر وفاة مواطنة بسبب إهمال طبيب يعمل بشكل غير نظام.

وأوضح أن الغرامة المقررة بحق المستشفى الخاص 50 ألف ريال، مشيرا إلى أنه حكم لوالد الطفلة المتوفاة بالدية ولم ينفذ المستشفى خلال عامين.

ولفت إلى أنه لم يجدوا في المستشفى أي مبلغ عندما صدر حكم التنفيذ، موضحا:" مازال المستشفى يعمل ويفتح أبوابه أمام المراجعين رغم إيقاف السجل التجاري بقرار من المحكمة".