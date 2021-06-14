شكرا لمتابعة خبر عن أمانة القصيم تتخذ إجراءات لمكافحة الكلاب الضالة التي ظهرت بأحد أحياء بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أصدرت أمانة منطقة القصيم، مساء اليوم، بيانا بشأن مقطع الفيديو المتداول حول وجود عدد من الكلاب الضالة في أحد أحياء مدينة بريدة.

وكانت "صدى" قد رصدت يوم أمس مقطع فيديو متداول عن كلاب ضالة تعوي بصوت عال في حي الروابي ببريدة، مما سبب ذعر وخوف سكان المنطقة على أنفسهم وأطفالهم بسبب ذلك الخطر الذي يحدق بهم.

وأوضح المتحدث في الرسمي لأمانة منطقة القصيم، عبدالكريم اليوسف، بأن الأمانة باشرت الحالة في حينها بتطبيق الإجراءات المتبعة لمكافحة الكلاب الضالة عبر الفرق الميدانية المختصة.

وأكد المتحدث الرسمي بأن أعمال الأمانة لمكافحة الحيوانات الضالة متواصلة في كافة أحياء المدينة للمحافظة على سلامة الجميع، مع التركيز على الأحياء القربية مـن المزارع والأحياء الواقعة على أطـراف النطاق العمراني لمدينة بريدة.

ودعت أمانة المنطقة كافة سكان المدينة إلى أهمية التعاون مع جهود الأمانة بهذا الاتجاه، وذلك بعدم رمي بقايا الأطعمة في الأراضي الفضاء كون هذا السلوك يعد واحد من أهم عناصر جـذب الحيوانات الضالة داخل الأحياء السكنية.

ونبهت بأن الإجراء السليم للتعامل مع بقايـا الأطعمة يتم بوضعها في حاويات بقايا الأطعمة المخصصة لهذا الشأن والمميزة باللون الأخضر والتي يتم رفعها بشكل يومي عبر سيارات خاصة والتعامل معها بشكل مستقل عن النقابات المنزلية إحتراما للنعمة وبطريقة آمنة للبيئة.