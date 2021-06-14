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الأمير محمد بن ناصر: الملك عبدالله كان مهتمًا بجازان "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

روى الأمير محمد بن ناصر أمير جازان، قصته مع الملك عبدالله بن العزيز عندما تولى الإمارة.

وقال أمير جازان خلال لقائه في برنامج "الراصد":" الملك عبدالله كان مهتما بجازان وأكبر دليل عندما رجع من باريس إلى جازان وقت تصدر الحمى قبل حوالي 21 سنة".

وتابع:" الملك عبدالله رفض أنا يأخذ الكمامة أثناء انتشار الحمى وهذه دلالتها كبيرة"، موضحا:"عندما زار المنطقة في  ٢٠٠٦م وقال إنه يعرف فاتها الركب ولكن تعدينا الركب".

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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