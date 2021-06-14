شكرا لمتابعة خبر عن الأمير محمد بن ناصر: الملك عبدالله كان مهتمًا بجازان "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

روى الأمير محمد بن ناصر أمير جازان، قصته مع الملك عبدالله بن العزيز عندما تولى الإمارة.

وقال أمير جازان خلال لقائه في برنامج "الراصد":" الملك عبدالله كان مهتما بجازان وأكبر دليل عندما رجع من باريس إلى جازان وقت تصدر الحمى قبل حوالي 21 سنة".

وتابع:" الملك عبدالله رفض أنا يأخذ الكمامة أثناء انتشار الحمى وهذه دلالتها كبيرة"، موضحا:"عندما زار المنطقة في ٢٠٠٦م وقال إنه يعرف فاتها الركب ولكن تعدينا الركب".