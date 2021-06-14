شكرا لمتابعة خبر عن خدمة " أولوية " وسيلة آمنة وسريعة لإعطاء اللقاح لكبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور عادل باعيسى استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إدارة للصحة النفسية بجدة، عن خدمة " أولوية " التي أطلقتها وزارة الصحة من أجل تلقي لقاح كورونا

وقال "باعيسي" أن الخدمة خاصة للتطعيم السريع للقاح كورونا في جميع مراكز التطعيم في المملكة ومتوفرة طوال الوقت، فهو وسيلة آمنة وفعالة لكبار السن.

وأكد الدكتور عادل باعيسي أن "أولوية" تتمتع بعدد من المميزات منها "دون تسجيل، دون حجز، دون موعد، دون انتظار"، مبينًا أن المستفيدون من الخدمة هم "كبار السن والمواطنون والقيمون".

وأوضح "باعيسي" أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال الذهاب لأقرب مركز لقاح "كورونا" دون حجز موعد مسبق.