شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " الصحة " تجهز مستشفيين في منى وعرفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مدير عام الشؤون الصحية في مكة المكرمة، وائل المطير، عن تجهيز مستشفيين في مشعر منى ومشعر عرفات لخدمة الحجاج.

وأضاف أنه تم تجهيز المستشفيين بطاقة استعيابية تصل إلى 500 سرير، فيما سيتم منع البوفيهات والموائد المفتوحة داخل المخيمات والأبراج، والاكتفاء بتقديم وجبات خاصة ومعقمة، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

وأكد أنه تم توفير 50 سرير بغرف العناية المركزة في المستشفيين، إضافة إلى تشغيل مستشفيات مكة المكرمة لكي تساند الخدمات الصحية خلال فترة الحج.