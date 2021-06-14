عم الطفل «فراس» المفقود بوادي الحائر يحذر من قلة وسائل السلامة

الرياض - محمد عبدالله - قال عم الطفل «فراس» المفقود في وادي الحائر، إننا سنخسر أرواحًا كثيرة، بسبب قلة وسائل السلامة.

وأضاف لـ«الإخبارية»، إن الدفاع المدني لا يمكنه التعامل مع المنطقة ككل، وبدأ التتبع من مكان سقوط الطفل، وتواصلت مع مهندس مسؤول عن الموقع، وطلبت إزالة الأشجار للوصول إلى الطفل.

وتابع: استغرقنا ثلاثة أيام ولم نصل إلى الطفل وكان رد المهندس المسؤول بأن الأمر يتم رفعه إلى الجهات العليا ونحن نقدر ذلك لكن الأمر قد يستغرق شهرين بالحاجة إلى المعدات؛ لذلك لو ظل الموقف بذلك الوضع سنخسر.

من جانبه يواصل الدفاع المدني البحث عن الطفل المفقود في وادي الحائر، والذي كان في نزهة مع عائلته، بينما ابتعد عنهم فجرفته المياه، واستمر البحث عنه منذ يوم الخمس، بمساعدة الطائرات دون طيار.