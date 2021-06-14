المرور: 3 إجراءات لذوي الرخص المنتهية خلال وجودهم بالخارج

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي الإجراءات المطلوبة من ذوي الرخص المنتهية حال وجودهم خارج المملكة.

وقال: إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية السعودية وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر»، قال فيه: إن رخصة القيادة الخاصة بي ستنتهي، وأنا خارج المملكة، وحاولت تجديدها من «أبشر» لكن التقرير الطبي غير متوفر؛ فماذا أفعل؟

وتعد رخصة القيادة، وفق نظام المرور، وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.

كما يجب أن يلتزم كل قائد مركبة بحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة.

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