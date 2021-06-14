وزير التعليم: تمديد فترة تلقي رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل الخارجي

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل، الداخلي والخارجي؛ حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 6 ذو القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم.

كانت وزارة التعليم، قد بين قبل ذلك، أن آليات إجراءات النقل تتميّز هذا العام بتنفيذها على (نظام فارس)، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني وعدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكل عملياته في نظام واحد.

وأكدت وزارة التعليم أنَّ طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنَّه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَن يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنَّه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصًا على استقرار العملية التعليمية.

ووجَّهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة مركزية بإشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير اللازمة لذلك، إلى جانب تشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم لتنفيذ إجراءات النقل.

اقرأ أيضًا:

الوزير آل الشيخ: تطوير المناهج أولى مراحل تحديث المنظومة التعليمية