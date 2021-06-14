الزعاق: المناطق الشرقية والوسطى تتأثر بموسم «رياح البوارح» الحار

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق، إننا نعيش خلال هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى من السعودية والكويت.

وأضاف الزعاق لـ«العربية»، إن هذا الموسم يستمر 60 يومًا، حيث تبدأ ريَّاح البوارح في نهاية شهر مايو وتستمر في شهري يونيو ويوليو، ويسمَّى أولها بـ«بارح الثريا» وشدتها بـ«البارح الأخير»، وآخرها بـ«بارح الجوزاء».

واستكمل: إن رياح البوارح تأتي على شكل موجات دائمة وتستمر من 3 إلى 10 أيام لكنها رتيبة، فتبدأ في الهبوب من شروق الشمس وتشتد حمأتها في الظهيرة وإذا غربت الشمس يترسب الغبار على الأشياء وتهدأ.

وتابع: أن رياح البوارح تتشكل؛ نتيجة منخفض الهند فضلًا عن ارتفاع قيم الضغط السطحية على حوض البحر المتوسط وانخفاضها على جنوب شبه الجزيرة العربية خاصة نواحي الربع الخالي وتؤثر على جنوب العراق والكويت والشرقية من السعودية ووسطها والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان وهي مسؤولة عن الرمال المتحركة.

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