وزارة الصحة: إعطاء 15.8 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في المملكة إلى 15.8 مليون جرعة.

كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 466906 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1148 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 449241 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7590 حالة.

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