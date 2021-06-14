إعادة افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها من فيروس كورونا بـ3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الاثنين، افتتاح 11 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 128 يومًا 1573 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المعقمة احترازيًا وإعادة فتحها هي 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.