الأغذية تتصدر مخالفات الغذاء والدواء

أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لعام 2020 عن رصد 22016 مخالفة، وإغلاق 773 منشأة، وإيقاف 140 خط إنتاج، وضبط 882 مخالفة مزاولة نشاط غير مرخص.

وبلغ إجمالي الغرامات التي تم تطبيقها على المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة 26,399,400 ريال كما بلغ عدد الزيارات الرقابية على المنشآت 131913 زيارة بنسبة 157 % عن عام 2019.

عشبية وصيدلانية

وتصدر نشاط المواد الغذائية قائمة الضبطيات والمخالفات، إذ تم رصد 12485 مخالفة وإغلاق 392 منشأة وإيقاف 45 خط إنتاج وضبط 468 مخالفة مزاولة نشاط غير مرخص، وبلغ حجم المنتجات المضبوطة 205796145 كجم، وحجم العينات المسحوبة 10163 كجم، وإتلاف 240271 كجم.

تلا المواد الغذائية بعدد المخالفات نشاط المستحضرات العشبية والصيدلانية بـ 3364 مخالفة مرصودة، وإغلاق 62 منشأة، وإيقاف 18 خط إنتاج، وضبط 62 مخالفة مزاولة نشاط غير مرخص، وبلغ حجم المنتجات المضبوطة 10898685 عبوة، وبلغ حجم العينات المسحوبة 2226 عبوة، وإتلاف 30843129 عبوة.

نشاط التجميل

وتم إغلاق 192 منشأة بنشاط التجميل، ورصد 2420 مخالفة، وإيقاف 47 خط إنتاج، وضبط 193 مخالفة مزاولة نشاط غير مرخص. وبلغ حجم المنتجات المضبوطة 96503904 عبوة، وبلغ حجم العينات المسحوبة 3636 عبوة، وإتلاف 233998 عبوة، بالإضافة إلى إغلاق 102 منشأة بنشاط الأجهزة الطبية، وإيقاف 6 خطوط إنتاج، ورصد 1575 مخالفة، وضبط 76 مخالفة مزاولة نشاط غير مرخص، وبلغ حجم المنتجات المضبوطة 74644877 عبوة، وبلغ حجم العينات المسحوبة 7088 عبوة، وإتلاف 5792154 عبوة.

المياه والعصيرات

كذلك تم إغلاق 9 منشآت بنشاط المياه والعصيرات، وإيقاف 18 خط إنتاج، وضبط 29 مخالفة نشاط غير مرخص، ورصد 1585 مخالفة، وبلغ حجم المنتجات المضبوطة 4060803 لترات، وبلغ حجم العينات المسحوبة 6986 لترا، وإتلاف 38016 لترا، بالإضافة الى إغلاق 15 منشأة بنشاط الأعلاف، وإيقاف 6 خطوط إنتاج، وضبط 40 مخالفة مزاولة نشاط غير مرخص، ورصد 350 مخالفة، وبلغ حجم المنتجات المضبوطة 208170671 كجم، وإتلاف 67 كجم، وتم إغلاق منشأة واحدة بنشاط المبيدات، وضبط 14 مخالفة مزاولة نشاط غير مرخص، ورصد 237 مخالفة، وبلغ حجم المنتجات المضبوطة 51870 عبوة، وتم سحب 29 عبوة.

الزيارات الرقابية

وبلغ عدد الزيارات الرقابية 131913 زيارة، وبنسبة زيادة 157 % عن عام 2019م، وتوزعت الزيارات حسب النشاط، وبلغت زيارات مستودعات الأغذية ومراكز التوزيع 36707 زيارة، تليها زيارات مصانع الأغذية والمياه 30104 زيارات، تليها منشآت الدواء والمستحضرات العشبية 20760 زيارة، ومنشآت الأجهزة الطبية 19963 زيارة، ومنشآت التجميل 15047 زيارة، ومنشآت الأعلاف 5043 زيارة، ومنشآت المبيدات 4289 زيارة.

22016

مخالفة

773

منشأة أغلقت

140

خط إنتاج تم إيقافها

882

مخالفة مزاولة نشاط غير مرخص

إجمالي الغرامات

26.399.400 ريال

عدد الزيارات الرقابية

131913