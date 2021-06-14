استمرار الغبار وتعليق الرحلات لليوم الثاني في نجران

استمرت موجة الغبار على منطقة نجران ومحافظاتها لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في إلغاء الرحلات من وإلى مطار نجران، ولجأ المسافرون على الرحلات الدولية إلى السفر عن طريق مطار أبها.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، وبينت الهيئة أن الحالة شملت مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب - ثار - حبونا - خباش - شرورة - نجران – يدمة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران يشمل (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة)، فيما حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية، من الآثار الصحية السلبية على صحة الإنسان، جراء انتشار الغبار، مؤكدة أن الأجواء المغبرة السائدة، تؤثر سلبيا على الصحة، بخاصة كبار السن والأطفال، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة بالأمراض، بخاصة التحسسية والتنفسية.