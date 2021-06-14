8 أنواع لبلاغات المخالفات البلدية

صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تقرير حديث، البلاغات الواردة لخدمة البلاغات «940»، المتعلقة بـ«جائحة كورونا »، إلى 8 فئات، جاءت في مقدمتها البلاغات الخاصة بعدم التزام المطاعم وما في حكمها بعدم تقديم الوجبات داخل المنشأة، والنظافة الصحية للعاملين داخل المنشآت الغذائية. أنواع بلاغات 940 01 عدم التزام المطاعم وما في حكمها بعدم تقديم الوجبات داخل المنشأة. 02 النظافة الصحية للعاملين داخل المنشآت الغذائية. 03 وجود باعة متجولين. 04 عدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات، وعدم تطهير عربات التسوق. 05 عدم الالتزام بإحكام إغلاق الطرود وتغليفها قبل تسليمها لمندوب التوصيل. 06 عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين (لبس الكمامات - القفازات - النظافة العامة - لمس المنتجات بطريقة مريبة). 07 وجود زحام داخل المنشأة، وعدم ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين. 08 مخالفة اشتراطات العمل وقت حالة الطوارئ والحظر، وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.



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