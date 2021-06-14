تطوير 26 محطة وقود

وأوضحت الأمانة أنها راعت في اعتماد التصاميم المقدمة، لتطوير محطات الوقود، تحسين الواجهة العمرانية وتطوير الشكل العام للمحطات القائمة، من خلال تصميم الواجهات والمباني بشكل جمالي متميز، بمكوناته ومفرداته المعمارية، بجانب توفير عناصر تنسيق مواقع المحطات، من أعمدة إنارة وتشجير والجلسات والعلامات الإرشادية.
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