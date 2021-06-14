اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال عام 2021، وذلك بعد مراجعة واعتماد المخططات التطويرية المقدمة من ملاك المحطات، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية العام الجاري.

وأوضحت الأمانة أنها راعت في اعتماد التصاميم المقدمة، لتطوير محطات الوقود، تحسين الواجهة العمرانية وتطوير الشكل العام للمحطات القائمة، من خلال تصميم الواجهات والمباني بشكل جمالي متميز، بمكوناته ومفرداته المعمارية، بجانب توفير عناصر تنسيق مواقع المحطات، من أعمدة إنارة وتشجير والجلسات والعلامات الإرشادية.