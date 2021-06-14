طفح الجوفية يشوه ياقوت جدة

وأوضح الأهالي أنهم يتمنون إكمال خدمات حي «الياقوت»، وإنشاء حدائق به، واصفين الحي بـ«المنسي»، بعد أن أصبحت شوارعه العامة والرئيسية اتجاها واحدا وعكس سير، مما تسبب في العديد من الحوادث المرورية.
شوارع المخطط
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أنه فيما يخص تقديم الخدمات البلدية، من سفلتة وأرصفة وإنارة، في حي «الياقوت»، فإن أعمال أمانة محافظة جدة جارية بالحي، حيث تقوم الأمانة بسفلتة كل شوارع المخطط المعتمد برقم 209 ب، الواقع في حي «الياقوت»، بإجمالي ما يقارب 94 شارعا بكميات أسفلت تقارب 42000 متر مكعب، وأعمال أرصفة بطول 13000 متر، وكذلك أعمال تركيب ما يقارب 965 عامود إنارة.
مخطط زمني
أوضح «البقمي» أن هذه الأعمال جارية حسب المخطط الزمني للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الرابع من العام الميلادي الحالي. أما فيما يخص بعض الطرق التي توجد فيها حفر كبيرة، فيتم رصدها ومعالجتها بدعم من إمارة منطقة مكة المكرمة، إذ تعمل أمانة محافظة جدة على مشروع تنظيم وتطوير المناطق العشوائية، الذي يشمل إعداد قواعد البيانات الجغرافية والمخططات التطويرية، لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة، وربطها بمحيطها العمراني.
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