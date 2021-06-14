رصدت وزارة الصحة خلال عام 2020 حوالي 2838 حالة تسمم كيميائي ودوائي، شكلت نسبة حالات التسمم الدوائي 56% بواقع 1592 حالة، في حين بلغت نسبة التسمم الكيميائي 44% بعدد 1246.

وتصدرت حالات السعوديين النسبة الأعلى من إجمالي الحالات، حيث بلغت (87.63%) بينما سجلت الحالات لغير السعوديين نسبة (12.37%) بعدد حالات (351) حالة، وكان إجمالي عدد حالات الذكور (1502) والإناث (1336).

وتصدرت الرياض «نظرا للكثافة السكانية» قائمة المناطق الصحية البالغ عددها 20 منطقة صحية بعدد حالات التسمم الكيميائي والدوائي، حيث سجلت 727 حالة منها 430 حالة تسمم دوائي و297 حالة تسمم كيميائي، تلتها مدينة جدة بـ 260 حالة، شكل فيها التسمم الدوائي 170 و90 حالة تسمم كيميائي، ثم مدينة القريات بـ 240 حالة منها 86 حالة تسمم دوائي و154 حالة تسمم كيميائي.