الطائف : القبض على مفحطين يتباهون بتعاطي المخدرات

الأغذية تتصدر مخالفات الغذاء والدواء أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لعام 2020 عن رصد 22016 مخالفة، وإغلاق 773 منشأة، وإيقاف 140 خط إنتاج، وضبط 882 مخالفة... جدة محمد غرسان جدة محمد غرسان 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> استمرار الغبار وتعليق الرحلات لليوم الثاني في نجران استمرت موجة الغبار على منطقة نجران ومحافظاتها لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في إلغاء الرحلات من وإلى مطار نجران، ولجأ... نجران أحمد بالحارث نجران أحمد بالحارث 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

8 أنواع لبلاغات المخالفات البلدية صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تقرير حديث، البلاغات الواردة لخدمة البلاغات «940»، المتعلقة بـ«جائحة كورونا»، إلى 8 فئات،... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

تطوير 26 محطة وقود اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال عام 2021، وذلك بعد... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> طفح الجوفية يشوه ياقوت جدة يفتقد مخطط «الياقوت» في مدينة جدة للبنية التحتية، من أسفلت وأرصفة وإنارة، فضلا عن طفح المياه الجوفية فيه، مما دفع العديد من سكانه... جدة: عبدالرحمن السلمي جدة: عبدالرحمن السلمي 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

2838 حالة تسمم كيميائي ودوائي رصدت وزارة الصحة خلال عام 2020 حوالي 2838 حالة تسمم كيميائي ودوائي، شكلت نسبة حالات التسمم الدوائي 56% بواقع 1592 حالة، في حين بلغت نسبة... جدة منال الجعيد جدة منال الجعيد 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 108 مخالفين لتعليمات العزل بمكة والجوف صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

وظائف | نتائج القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

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