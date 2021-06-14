الطائف : القبض على مفحطين يتباهون بتعاطي المخدرات

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الأغذية تتصدر مخالفات الغذاء والدواء
أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لعام 2020 عن رصد 22016 مخالفة، وإغلاق 773 منشأة، وإيقاف 140 خط إنتاج، وضبط 882 مخالفة...
استمرار الغبار وتعليق الرحلات لليوم الثاني في نجران
استمرت موجة الغبار على منطقة نجران ومحافظاتها لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في إلغاء الرحلات من وإلى مطار نجران، ولجأ...
8 أنواع لبلاغات المخالفات البلدية
صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تقرير حديث، البلاغات الواردة لخدمة البلاغات «940»، المتعلقة بـ«جائحة كورونا»، إلى 8 فئات،...
تطوير 26 محطة وقود
اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال عام 2021، وذلك بعد...
طفح الجوفية يشوه ياقوت جدة
يفتقد مخطط «الياقوت» في مدينة جدة للبنية التحتية، من أسفلت وأرصفة وإنارة، فضلا عن طفح المياه الجوفية فيه، مما دفع العديد من سكانه...
2838 حالة تسمم كيميائي ودوائي
رصدت وزارة الصحة خلال عام 2020 حوالي 2838 حالة تسمم كيميائي ودوائي، شكلت نسبة حالات التسمم الدوائي 56% بواقع 1592 حالة، في حين بلغت نسبة...
ضبط 108 مخالفين لتعليمات العزل بمكة والجوف
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت...
وظائف | نتائج القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس...
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