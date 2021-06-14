شكرا لقرائتكم خبر عن «الصائغ» يكشف القطاعات المستهدفة في «التحول والتخصيص» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مدى الأمان الوظيفي؟، هل يلغي النظام سنوات الخبرة السابقة؟، كيف يتم تقييم الموظف؟.. أسئلة كثيرة تدور في رأس المواطن السعودي حول نظام التحول والتخصيص، يجيب عليها ماجد البتال، وكيل وزارة الموارد البشرية لإدارة رأس المال البشري، وهاني الصائغ نائب رئيس المركز الوطني للتخصيص للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة خلال برنامج "الشارع السعودي" عبر قناة السعودية

وأوضح "الصائغ"، خلال اللقاء، القطاعات المستهدفة في برنامج التحول والتخصيص، وقال: "الصحة، البيئة والمياه والزراعة، البلديات، الطاقة، الصناعة، النقل، الداخلية، الاتصالات، التعليم، الحج والعمرة، الموارد البشرية، التنمية الاجتماعية، الرياضة، الإعلام، المالية، عقارات الدولة".