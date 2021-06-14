شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. ضبط 3 يمارسون التفحيط ويتباهون بتعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، القبض على أشخاص يمارسون التفحيط ويتباهون بتعاطي مادة مخدرة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة، ويمارسون التفحيط ويتباهون بتعاطي مادة مخدرة، تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.