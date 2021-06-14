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«شاهد.. جولات رقابية لرصد مخالفات كورونا بحي السوق

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الدمام - شريف احمد - أجرت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، والمكونة من صحة الشرقية بالتعاون مع بلدية وسط الدمام وشرطة الدمام، جولة رقابية بحي السوق تم خلالها رصد عديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتي تمثلت في عدم الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم التقيد بالإجراءات الصحية في عدد من المحال.

واتخذت الجهات المشتركة، الإجراءات اللازمة ومصادرة عدد من عربات البيع الجائل، ورصد المخالفات بحق المخالفين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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