شكرا لقرائتكم خبر عن «شاهد.. جولات رقابية لرصد مخالفات كورونا بحي السوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، والمكونة من صحة الشرقية بالتعاون مع بلدية وسط الدمام وشرطة الدمام، جولة رقابية بحي السوق تم خلالها رصد عديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتي تمثلت في عدم الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم التقيد بالإجراءات الصحية في عدد من المحال.

واتخذت الجهات المشتركة، الإجراءات اللازمة ومصادرة عدد من عربات البيع الجائل، ورصد المخالفات بحق المخالفين.