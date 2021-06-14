النقل توضح أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للنقل أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات، مؤكدة أن العقد يتضمن بيانات تفصيلية مهمة للمساهمة في ضمان حفظ الحقوق لجميع الأطراف.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، إنفوجراف يبين 13 بندًا يشملها ويتضمنها العقد الموحد لتأجير السيارات، وجاءت كما يلي:

محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات:

– رقم العقد وتاريخه ومكان إبرامه.

– بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات.

– بيانات السيارة والمستأجر وكذلك بيانات المفوضين بالقيادة.

– بيانات وثيقة التأمين.

– بيانات الكيلومترات للسيارة وعدد المسموح بها.

– تعريفة التأجير اليومي أو الساعة وتكلفة الكيلومترات الزائدة.

– طريقة الدفع ومقدار الدفعة المالية الأولى إن وجدت.

– وصف حالة السيارة الداخلية والخارجية وقت التأجير.

– نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة مع توضيح سياسة إعادة تعبئة الوقود.

– المنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة للتنقل.

– الشروط والالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.

– الشروط والالتزامات المترتبة على المستأجر.

– توقيع المؤجر والمستأجر.

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