أوكرانيا: السعودية تمثل اتجاهًا واعدًا لتعزيز السياحة العالمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع Ukrinform إن السعودية أصبحت تمثل اتجاهًا واعدًا لتنمية وتعزيز السياحة العالمية، وفي هذا الإطار، أعربت الدولة الأوروبية عن اهتمامها بالانفتاح على المملكة وتوسيع فرص التعاون في مجالات السياحة والأعمال بين البلدين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو أنه ينبغي لأوكرانيا أن تستفيد إلى أقصى حد من فرصها وإمكاناتها السياحية من أجل تعزيز وتنمية التعاون الدولي.

وأضاف: نحن مهتمون بانفتاح أوكرانيا على المملكة العربية السعودية، وسيؤدي ذلك إلى توسيع إمكانيات تعاوننا في مجالات متعددة مثل السياحة والأعمال بشكل عام، كما سيساعد ذلك في تعميق العلاقات التجارية.

اتجاه واعد

وقالت رئيسة وكالة الدولة للتنمية السياحية، ماريانا أوليسكيف، إن السعودية باتت تمثل اتجاهًا واعدًا لتنمية التدفقات السياحية، حيث تجمع المشاريع التي يجري العمل عليها في المملكة حاليًا بين السياحة الخضراء والجبلية والثقافية.

وتابعت أن ذلك من شأنه أن يثير اهتمام العديد من السياح من مختلف دول العالم.

خط كييف-الرياض

ويُذكر أن شركة طيران ناس السعودية كانت قد قامت بتشغيل أول رحلة لها على خط كييف-الرياض يوم 11 يونيو، كما ستقوم الشركة بتشغيل رحلات مباشرة بين البلدين على أساس منتظم.



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