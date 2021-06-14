هوليوود تحصل على الضوء الأخضر لتصوير فيلم في العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

حصلت هوليوود على الضوء الأخضر لتصوير فيلم أمريكي في منطقة العلا، بحسب موقع Clout news المعني بالأخبار الفنية.

وتابع التقرير أن إدارة فيلم العلا، التابعة للهيئة الملكية للعلا، قد وقعت اتفاقيات للسماح بتصوير أفلام في المنطقة وهي عبارة عن فيلم أمريكي وفيلمين سعوديين.

ولفت التقرير إلى أن الفيلمين السعوديين اللذين حصلا على الضوء الأخضر للتصوير في العلا هما: بين الرمال للمخرج محمد العطاوي، أما الفيلم الثاني فهو نورة للمخرج توفيق الزايدي.

ثانيًا: فيلم هوليوود

أما الفيلم الهوليوودي فلم يتم الكشف عن اسمه بعد، ومن جهة أخرى، فقد أكد التقرير على أنه سيتم الكشف عن التفاصيل بحلول نهاية عام 2021 وفق مصادر وصفها بـ المطلعة.

وستمول الهيئة الأفلام السعودية وستعمل على تلبية جميع احتياجات التصوير في العلا.

ووقعت الاتفاقيات بعد نجاح الفيلم الأمريكي تشيري Cherry للمخرج أنطوني وجو روسو، وقد تم تصوير مشاهد من الفيلم في العلا والرياض لأول مرة في السعودية بالتعاون مع فيلم العلا الهادف إلى جذب المواهب السعودية والعالمية لتصوير الأفلام في هذه المنطقة.

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