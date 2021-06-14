القبض على المتباهين بالتفحيط وتعاطي المخدرات في الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - واس

قبضت الجهات الأمنية في محافظة الطائف على أشخاص يمارسون التفحيط ويتباهون بتعاطي مادة مخدرة.

تفاصيل الواقعة:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة، ويمارسون التفحيط ويتباهون بتعاطي مادة مخدرة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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