عوالق ترابية على جازان حتى الواحدة صباحًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ1 صباحًا.

طقس اليوم:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

سماء غائمة وسحب رعدية:

وتكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

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