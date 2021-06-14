الصحة تنصح بالتباعد خلال التجمعات العائلية.. وتسجل 1109 إصابات كورونا جديدة

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كما أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1109 حالات مؤكدة، وتعافي 1148حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10075 حالة، منها 1596 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 466906 حالات، وعدد حالات التعافي 449241 حالة، وتسجيل 18 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7590 حالة، وأجري 83368 فحصا مخبريا.
ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.
الحالات الجديدة بحسب المناطق
- مكة المكرمة 359
- الرياض 221
- الشرقية 189
- عسير 85
- جازان 68
- المدينة المنورة 67
- القصيم 45
- حائل 23
- تبوك 15
- الباحة 14
- نجران 12
- الحدود الشمالية 6
- الجوف 5
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