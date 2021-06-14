شكرا لقرائتكم خبر الصحة تنصح بالتباعد خلال التجمعات العائلية.. وتسجل 1109 إصابات كورونا جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

‏كما أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1109 حالات مؤكدة، وتعافي 1148حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10075 حالة، منها 1596 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 466906 حالات، وعدد حالات التعافي 449241 حالة، وتسجيل 18 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7590 حالة، وأجري 83368 فحصا مخبريا.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.

الحالات الجديدة بحسب المناطق

