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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق ديوان المظالم خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وذلك تحقيقا للنقلة الرقمية والتوسع في الخدمات القضائية التي تسهل إجراءات الدعوى بشكل رقمي متقدم في كل مراحل التقاضي وما تقدمه من خيارات متعددة لعموم المستفيدين.

وتتميز هذه الخدمة بتقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين في الدعاوى لدى كافة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بشكل الكتروني متكامل، وتقدم تلك الطلبات بعد تعبئة المستخدم نماذج العمل، كما تتيح للمستفيد متابعة حالة الطلب عبر أيقونة طلباتي، وإشعار مقدم الطلب بشكل آلي ومباشر حال الموافقة على الطلب أو رفضه، توفيرا للوقت والجهد على المستفيدين.

وتعد منصة معين الرقمية إحدى المنصات التي وفرها الديوان لتسهيل العملية القضائية لأطراف الدعوى، كأحد أهم مستهدفات خطته الاستراتيجية في التحول الرقمي، وما توفره من خيارات متعددة في مسار الدعوى عبر خطوات متقدمة وآمنة بنيت على أسس تقنية مبتكرة، حرصا على تطوير الأداء في منظومة العمل القضائي، في ظل الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للمواصلة نحو التميز والريادة في القضاء الإداري، باستحداث الخدمات والوسائل الرقمية بإشراف ومتابعة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف.

الخدمة تتيح:

