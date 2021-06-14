شكرا لقرائتكم خبر تقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتميز هذه الخدمة بتقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين في الدعاوى لدى كافة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بشكل الكتروني متكامل، وتقدم تلك الطلبات بعد تعبئة المستخدم نماذج العمل، كما تتيح للمستفيد متابعة حالة الطلب عبر أيقونة طلباتي، وإشعار مقدم الطلب بشكل آلي ومباشر حال الموافقة على الطلب أو رفضه، توفيرا للوقت والجهد على المستفيدين.
وتعد منصة معين الرقمية إحدى المنصات التي وفرها الديوان لتسهيل العملية القضائية لأطراف الدعوى، كأحد أهم مستهدفات خطته الاستراتيجية في التحول الرقمي، وما توفره من خيارات متعددة في مسار الدعوى عبر خطوات متقدمة وآمنة بنيت على أسس تقنية مبتكرة، حرصا على تطوير الأداء في منظومة العمل القضائي، في ظل الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للمواصلة نحو التميز والريادة في القضاء الإداري، باستحداث الخدمات والوسائل الرقمية بإشراف ومتابعة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف.
الخدمة تتيح:
- طلب إدخال
- طلب إعادة نظر
- طلب السير في الدعوى
- طلب تصحيح خطأ مادي في حكم
- طلب تفسير حكم
- طلب رد قاض
- طلب عاجل
- التظلم من عدم تسليم حكم
- طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- طلب عارض في دعوى
- طلب رد خبير
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