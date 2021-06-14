محمد بن مسعود - الدمام - في بطولة البراعم والناشئين في وزن 24 حقق بطل نادي الجبيل محمد بن فايز الغبيوي المركز الأول والميدالية الذهبية في افتتاح منافسات بطولة المملكة لأندية التايكوندو للبراعم والناشئين في وزن24، والتي أقيمت بنادي الرياض في العاصمة. فيما كرم الأبطال المشاركين في البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العربي. 14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 09:59 PM في بطولة البراعم والناشئين في وزن 24 "الغبيوي" يحقق ذهبية بطولة المملكة للتايكوندو "الغبيوي" يحقق ذهبية بطولة المملكة للتايكوندو حقق بطل نادي الجبيل محمد بن فايز الغبيوي المركز الأول والميدالية الذهبية في افتتاح منافسات بطولة المملكة لأندية التايكوندو للبراعم والناشئين في وزن24، والتي أقيمت بنادي الرياض في العاصمة. فيما كرم الأبطال المشاركين في البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العربي. الكلمات المفتاحية ، "الغبيوي" يحقق ذهبية بطولة المملكة للتايكوندو ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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