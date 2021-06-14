، إيران تجيز الاستخدام الطارئ للقاح مُصَنع محليًا قبل الموافقة النهائية عليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعاني نقصًا في الأمصال المضادة لـ" كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم (الاثنين) الموافقة على إجازة الاستخدام الطارئ، لأحد مشروعات اللقاحات المحلية المضادة لـ"كوفيد-19"، الذي لم ينل بعد إجازة نهائية للاستخدام على نطاق استهلاكي واسع.

وبيّن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن الوزارة منحت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح "بركت"، وستتم إضافته إلى البرنامج الوطني للتلقيح ابتداءً من الأسبوع المقبل الذي يبدأ السبت، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويحمل اللقاح اسم "كوو إيران بركت"، وطوره تكتل شركات مرتبط بالدولة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعويض النقص في اللقاحات المتوافرة، التي تتيح منح جرعة ثانية لأشخاص تلقوا الجرعة الأولى، بحسب تقارير صحافية محلية.