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ذكر مدعون اتحاديون وإقليميون اليوم الاثنين أن كنديًّا متهمًا بتعمد دهس أسرة مسلمة، وقتل 4 من أفرادها، سيواجه تهمًا بالإرهاب، إضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الأولى، بحسب ما أفادت "رويترز".
وقبضت السلطات على ناثانييل فيلتمان (20 عامًا) منذ 8 أيام بعد وقت قصير من الجريمة المروعة، التي وقعت في مرآب يبعد مسافة قصيرة عن أقدم مسجد بمدينة لندن بأونتاريو.
وبيّنت الشرطة أن المهاجم كان يرتدي ما يبدو أنه نوع من الصديري الواقي، وخوذة.
قاتل الأسرة المسلمة بكندا سيواجه تهمًا بالإرهابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-14
ذكر مدعون اتحاديون وإقليميون اليوم الاثنين أن كنديًّا متهمًا بتعمد دهس أسرة مسلمة، وقتل 4 من أفرادها، سيواجه تهمًا بالإرهاب، إضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الأولى، بحسب ما أفادت "رويترز".
وقبضت السلطات على ناثانييل فيلتمان (20 عامًا) منذ 8 أيام بعد وقت قصير من الجريمة المروعة، التي وقعت في مرآب يبعد مسافة قصيرة عن أقدم مسجد بمدينة لندن بأونتاريو.
وبيّنت الشرطة أن المهاجم كان يرتدي ما يبدو أنه نوع من الصديري الواقي، وخوذة.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
09:19 PM
بعد 8 أيام من الجريمة المروعة
ذكر مدعون اتحاديون وإقليميون اليوم الاثنين أن كنديًّا متهمًا بتعمد دهس أسرة مسلمة، وقتل 4 من أفرادها، سيواجه تهمًا بالإرهاب، إضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الأولى، بحسب ما أفادت "رويترز".
وقبضت السلطات على ناثانييل فيلتمان (20 عامًا) منذ 8 أيام بعد وقت قصير من الجريمة المروعة، التي وقعت في مرآب يبعد مسافة قصيرة عن أقدم مسجد بمدينة لندن بأونتاريو.
وبيّنت الشرطة أن المهاجم كان يرتدي ما يبدو أنه نوع من الصديري الواقي، وخوذة.
، قاتل الأسرة المسلمة بكندا سيواجه تهمًا بالإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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