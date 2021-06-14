، "الصحة العالمية": لإنهاء الوباء يتعين تقديم اللقاح لـ70% من سكان العالم ،

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن انخفاض أعداد الإصابات بكوفيد 19 حول العالم على مدى 7 أسابيع متتالية، مشيراً إلى أنه لإنهاء الوباء يتعين تقديم اللقاح لـ70% من سكان العالم، وهو ما يمثل 11 مليار جرعة لقاح.
ورحب "أدهانوم" بالتزام مجموعة الدول السبع بتوفير 870 مليون جرعة لقاح على الأقل بحلول نهاية عام 2022.
وأعرب عن القلق إزاء زيادة حالات الإصابة في إفريقيا دون لقاحات، إضافةً إلى أنها أقل قارات العالم نفاذاً إلى الأوكسجين.
وأشار إلى ضرورة تتبع التسلسل الجيني للفيروس للكشف السريع عن المتحورات ومواصلة اتباع التدابير الصحية الوقائية والتباعد الجسدي.
"الصحة العالمية": لإنهاء الوباء يتعين تقديم اللقاح لـ70% من سكان العالموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-14
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن انخفاض أعداد الإصابات بكوفيد 19 حول العالم على مدى 7 أسابيع متتالية، مشيراً إلى أنه لإنهاء الوباء يتعين تقديم اللقاح لـ70% من سكان العالم، وهو ما يمثل 11 مليار جرعة لقاح.
ورحب "أدهانوم" بالتزام مجموعة الدول السبع بتوفير 870 مليون جرعة لقاح على الأقل بحلول نهاية عام 2022.
وأعرب عن القلق إزاء زيادة حالات الإصابة في إفريقيا دون لقاحات، إضافةً إلى أنها أقل قارات العالم نفاذاً إلى الأوكسجين.
وأشار إلى ضرورة تتبع التسلسل الجيني للفيروس للكشف السريع عن المتحورات ومواصلة اتباع التدابير الصحية الوقائية والتباعد الجسدي.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:03 PM
أكدت انخفاض إصابات كورونا في العالم خلال الأسابيع الماضية
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن انخفاض أعداد الإصابات بكوفيد 19 حول العالم على مدى 7 أسابيع متتالية، مشيراً إلى أنه لإنهاء الوباء يتعين تقديم اللقاح لـ70% من سكان العالم، وهو ما يمثل 11 مليار جرعة لقاح.
ورحب "أدهانوم" بالتزام مجموعة الدول السبع بتوفير 870 مليون جرعة لقاح على الأقل بحلول نهاية عام 2022.
وأعرب عن القلق إزاء زيادة حالات الإصابة في إفريقيا دون لقاحات، إضافةً إلى أنها أقل قارات العالم نفاذاً إلى الأوكسجين.
وأشار إلى ضرورة تتبع التسلسل الجيني للفيروس للكشف السريع عن المتحورات ومواصلة اتباع التدابير الصحية الوقائية والتباعد الجسدي.
، "الصحة العالمية": لإنهاء الوباء يتعين تقديم اللقاح لـ70% من سكان العالم ،
المصدر : الخليج 365
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