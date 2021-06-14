شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على الاحترازات للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية "حفظه الله" لمكافحة انتشار فايروس كورونا، في ظل استمرار تسجيل نسب إصابات مرتفعة.

ووجه سموه جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة اداء الفرق الميدانية وفرض الغرامات على كل من يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواءً من الكيانات أو الأفراد، مشيداً بما وفرته الدولة حفظها الله من امكانيات لرفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير اللقاحات ومواجهة الجائحة عبر العديد من الاجراءات الاحترازية التي كانت محط اعجاب الكثير، وشملت جميع المواطنين والمقيمين.