"تحدي".. مبادرة لتوسيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت"، ممثلة في "مركز ذكاء"، تحدي الذكاء الاصطناعي في الاستثمار.

ويهدف التحدي لتشجيع المهتمين بريادة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، والتقنية، على تصميم منتجات تقنية جديدة في مجال إدارة الاستثمارات، واستخدام البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق عوائد أعلى في مجال الاستثمار.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، يستهدف التحدي الذي ينظم عن بُعد، المهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية سابقة في البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والمهتمين بالتكنولوجيا المالية.

فيما يتمحور التحدي، حول مسارات عدة من التحليل التنبؤي للأسواق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل المخاطر، وأية حلول أخرى تستخدم الذكاء الاصطناعي للمنشآت (B2B) أو الأفراد (B2C).

ودعت "منشآت" الراغبين بالمشاركة في التحدي إلى التسجيل عبر الرابط: https://ai-ds.thakaa.sa/investment-challenge.

وآخر يوم للتسجيل السبت 3 يوليو/تموز المقبل، ليتم بعد ذلك ترشيح المشاريع النهائية أمام لجنة التحكيم في الحفل الختامي الذي سينظم عن بُعد يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو/تموز المقبل، الذي سيشهد إعلان الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل الفائزون على جوائز نقدية بإجمالي يصل إلى 150 ألف ريال.

يذكر أن التحدي قائم على شراكة إستراتيجية بين "مركز ذكاء" و"فنتك السعودية" والقطاع الخاص، حيث يقدم مركز ذكاء الاستشارات للمشاركين في التحدي ويدعمهم تقنيًا في بناء النسخة الأولى من المنتج أثناء مدة التحدي.