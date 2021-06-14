مرسيدس بنز تكشف عن خطوة تجارية مهمة.. تفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مرسيدس بنز ، عزمها دمج علاماتها الفرعية ، مرسيدس-مايباخ ومرسيدس-إيه إم جي وسيارة الدفع الرباعي مرسيدس جي-كلاس، في وحدة واحدة.

وقال متحدث باسم الشركة في شتوتجارت، الإثنين، إن الشركة بذلك ستزيد من قوتها الضاربة في الفئة الأعلى رفاهية وأداء.



وأوضح، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة قوة التآزر الداخلي وتسريع التنفيذ والتواصل بصورة أفضل مع العميل وتطوير إمكانيات نمو جديدة.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث على أن الشركة لن تحافظ على استقلالية العلامات الفردية وحسب بل ستعززها.

وسيدير مجموعة العلامات الفرعية رئيس ايه إم جي فيليب شيمير الذي سيتولى هذه المهمة بشكل إضافي.

وفي 2020، سجلت شركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات ارتفاعا في أرباحها لعام 2020، ما دفع رئيس مجلس الإدارة إلى الإشادة بالشركة لإتقانها "اختبار الضغط" الذي شكله وباء كورونا، وفقا لـ"الألمانية".

وبلغ صافي أرباح الشركة المالية لعام 2020 المنسوبة للمساهمين 3.6 مليار يورو (4.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.4 مليار يورو في 2019.