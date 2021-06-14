منح مجانية من وزارة الاتصالات لإكمال الماجستير في التقنيات الناشئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم تقديمها منحاً مجانية لإكمال درجة الماجستير في التقنيات الناشئة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في خطوة لاستشراف مستقبل التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جيل واعٍ مبدع يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

مهارات المستقبل:

وتتكفل الوزارة بتكاليف المنح كاملة، ضمن مبادرة “مهارات المستقبل”، لحملة التخصصات التقنية تشمل كل من “الحوسبة المرئية، شبكات الاتصالات اللاسلكية، شبكات الحاسب، الروبوتات والأنظمة الذاتية، إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة”.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف من خلال هذه المنحة الراغبين في إكمال دراستهم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تُعد إحدى أفضل الجامعات في الشرق الأوسط، وإبراز دور مهارات المستقبل في تبنّي ودعم الكوادر الرقمية في المملكة.

تفاصيل المنحة:

وتستقبل الوزارة طلبات التقدم للمنحة عبر منصة مهارات المستقبل، داعيةً الراغبين للاطلاع على معلوماتٍ أكثر عن المنحة الدراسية زيارة الرابط هنا.



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