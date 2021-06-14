كلية الملك فهد تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 .

نتائج القبول:

ويمكن معرفة النتائج من خلال أبشر توظيف من خلال الرابط التالي: هنا.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت عن فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (51) في كلية الملك فهد الأمنية.

وأتيح التقديم خلال الفترة من 17- 22/ 10/ 1442هـ عبر منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط وفق الشروط والضوابط المعلنة.

شارك الخبر