وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره القطري 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية من معالي وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في الوزارة بالرياض، اليوم، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى المملكة حسن منصور الخاطر.

علاقات ثنائية:

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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