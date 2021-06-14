أمير مكة يتوج الفائزين في تحدي البرمجة والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم، الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، التي انطلقت أمس الأول ضمن فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية (سدايا) مدير إدارة بناء القدرات بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي المهندس سعد القرني تبني الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي جميع الفائزين في المسابقة دعما وتدريبا وتشجيعا واستقطابا.

وأعرب عن فخر (سدايا) بوجودها كشريك استراتيجي في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وتقديم كل الدعم للشباب والشابات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال «إن مبادرة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي تستحث همم الشباب على إخراج المعلومات والمعارف التي تلقوها من الجامعات على شكل منتجات تخدم الوطن، مؤكدا تبني (سدايا) القدرات الوطنية والربط بين المعرفة وحاجة السوق على المستوى الاقتصادي أو المجتمعي أو الخدماتي.

وعلى هامش الفعالية عقدت أمس الأول جلسة حوارية ولقاء مع عدد مـن الخبراء في المجال الرقمـي للحديث عـن الفرص الممكنة لتطوير القدرات الرقمية وتعزيز القدوات في الفضاء الرقمي لبناء الإنسان وتنمية المكان.

وتناولت الجلسة عددا من المحاور شملت تفعيـل دور الجامعات لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، و تعزيـز الاستفادة مـن التطـورات الحديثـة لخدمة السياحة، والجهود الوطنية ومبادرات سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعـم اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي لتطبيقات تعزز (مكة الذكية)، الابتكار الرقمي.

وتحدث في الجلسة كل من وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية والمدير العام للتحول الرقمي لوزارة السياحة والرئيس التنفيذي لأكاديمية سدايا ومدير الإدارة العامة لبناء القدرات للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ووكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة ووكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال.

وتعد فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء الصناعي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، في قبة جدة، التي انطلقت الأحد ضمن مشروعات منطقة مكة الرقمي الذي دشنه أمير المنطقة بحضور نائبه.

الفعالية شهدت تجمع:

30 فريقا تمثل طلاب وطالبات من

11 جامعة وكلية جامعية من محافظات المنطقة.

90 مشاركا ومشاركة قدموا مشاريع منها:







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