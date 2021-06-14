شكرا لقرائتكم خبر مبادرات مشتركة مع بوابة الدرعية للمحافظة على المواقع الأثرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، لتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التراثية المشتركة في مجال حماية المواقع الأثرية والتراثية والمحافظة عليها، إضافة إلى إجراء الدراسات وتبادل الخبرات، وتفعيل دور المجتمع المحلي، كما تضمنت المذكرة الموقعة التعاون في حصر وتوثيق التراث غير المادي، وإعداد خطط صون التراث لمنطقة الدرعية.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة جيري أنزيريلو، بالدور الذي تقوم به الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، مبينا أن مذكرة التفاهم تسهم في تحقيق أهداف وطموحات الجانبين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مجال حماية المواقع التراثية، وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية والدراسات الفنية الخاصة بالمحافظة على التراث.

وأكد أنزيريلو أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في مجال الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التراثية، والمشاريع والبرامج والمبادرات التوعوية للثقافة والتراث المتعلقة بالدرعية، وتفعيل الأيام الثقافية والعالمية.

من جانبه أوضح مدير الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبدالرحمن العيدان، أن المشاريع التراثية التي تنفذها الهيئة في جوهرة المملكة تمثل نقلة نوعية ليس فقط في المملكة ولكن على مستوى العالم، ولا سيما أن مشروع تطوير الدرعية التاريخية يعد أحد أكبر المشاريع الثقافية والتراثية في العالم، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى من خلال مذكرة التفاهم الموقعة إلى المزيد من تعزيز التعاون مع الهيئة، للوصول لأفضل المعايير والحلول اللازمة لحماية المواقع التراثية المختلفة في المملكة بشكل عام والدرعية بشكل خاص، وصونها.

وبين العيدان أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقا جديدة للخروج بأفضل المشاريع التراثية التي تتواءم مع أهداف الهيئة ومساعيها الحثيثة في الحفاظ على تراث الدرعية، لما تمثله من أهمية بالغة.

يشار إلى أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تعمل على عدد من المشاريع في مجال تطوير وتأهيل وحماية المواقع الأثرية والتراثية في «جوهرة المملكة»، إلى جانب تنفيذ مشاريع تطويرية واستثمارات كبرى في المواقع التراثية، وضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

مذكرة التفاهم تتضمن:

