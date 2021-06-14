شكرا لقرائتكم خبر اختبار قانوني لـ4600 متقدم لمعهد الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت مدن الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها إجراء الاختبار بتنفيذ المركز الوطني للقياس، ضمن مشاريع تعزيز الشراكة وتنويع منتجات القياس والتقويم، التي تسعى من خلالها الهيئة للمشاركة في تنفيذ مبادرات الجهات المستفيدة، والإسهام في تحقيق مستهدفاتها المرتبطة برؤية المملكة 2030.
ويهدف الاختبار إلى قياس مدى استعداد المتقدمين لدراسة القانون (Aptitude for Studying Law)، والتأكد من أن المتقدم لديه الكفايات اللازمة للنجاح في التخصص، فيما تشتمل أقسام الاختبار على التفكير المنطقي والاستدلالي والتفكير التحليلي والفهم والاستيعاب، إضافة إلى المهارات الحسابية والثقافة العامة والالتزام والمرونة.
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