100 طالب ثانوية بموهبة جامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك سعود أمس الأول فعاليات «برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2021» بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، مستهدفا 100 طالب بالمرحلة الثانوية.

ويتلقى المشاركون في البرنامج مهارات علمية وأنشطة شخصية وزيارات ميدانية من خلال مسارين أساسيين: التدريب العلمي، المهارات الشخصية، يقدمها لهم كفاءات وطنية من الجامعة على مدى ثلاثة أسابيع.

ويتبنى برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، إثراء المعرفة ورفع الكفاءة وبناء الخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية، إلى جانب أنشطة عدة تركز على تطوير المهارات الشخصية للطلبة، لتهيئتهم للمشاركة الفاعلة في برامج «موهبة « داخل المملكة وخارجها.

ويأتي البرنامج استمرارا لتعاون الجامعة المثمر مع «موهبة» وامتدادا لمسيرة برامج موهبة الإثرائية التي تقام خلال أيام الإجازة الصيفية من كل عام.