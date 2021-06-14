الهيئة الملكية تعلن القبول الموحد للكليات والمعاهد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس عن فتح باب القبول الموحد للفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ للكليات والمعاهد التابعة لها في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 24 ذي القعدة 1442 ولمدة خمسة أيام، عبر بوابة القبول الموحد عبر الرابط المخصص. وأوضحت الهيئة أن حملة الشهادة الثانوية - علوم طبيعية - مسار علمي عليهم التقدم إلى كلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني، إضافة إلى كلية ينبع الصناعية، وكلية ينبع الجامعية ومعهد ينبع التقني، كما يتوجه حاملو شهادة العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية والعربية والإدارية والعلوم الاجتماعية بمساريها الأدبي والإداري، إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية أو ما يعادلها.



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