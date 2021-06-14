علامات تدل على ضرورة إعادة النظر في الدراسة الجامعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظر بعضهم إلى التخصص في الدراسة الجامعية على أنه الخطوة الأولى في المجال المهني للوظيفة المستقبلية بعد التخرج، لذا يتعين اختياره بعناية حتى يكون مناسبا لرغبات الطلاب في التحصيل العلمي وتحقيق الآمال المنشودة.

وتطرق موقع Accredited Schools Online، لعلامات تدل على أنه يجب إعادة النظر في مسار الدراسة الجامعية إذا لم تتناسب مع تطلعات الدارسين، من أجل تلافي الوقوع في اتخاذ قرار خاطئ يعرقل مسيرة الدراسة الجامعية.

درجاتك سيئة

الدرجات السيئة ليست بالضرورة علامة على أنك تسعى للحصول على درجة خاطئة.

من الواضح أن المعدل التراكمي الخاص بك يعتمد على عدد من العوامل - صعوبة تخصصك، مهاراتك المتأصلة كطالب، الكثافة الأكاديمية لكليتك، قدرتك على تعدد المهام، وتطول القائمة.

ومع ذلك، إذا كنت تمنحها كل ما لديك بشكل مطلق واستمرت درجاتك في الانهيار، فيجب عليك التراجع خطوة إلى الوراء.

لا يمكنك شرح سبب اختيارك تخصصك

ربما كنت نوعا ما وقعت في تخصصك. في بعض الأحيان، هذا ينجح مع الناس، ومع ذلك، إذا كنت لا تستطيع حقا تبرير سبب اختيارك لمجال دراستك، فمن المحتمل ألا يكون الشغف موجودا.

غير متحمس بشأن الفصول الدراسية

حتى أكبر المهووسين سئموا من الدراسة في مرحلة ما. بغض النظر عن مدى حبك لدراسة أوروبا في القرن السابع عشر أو علم المناعة العصبية المتقدم لا بد أن تشعر بالملل والإرهاق في بعض مهامك على الأقل.

ومع ذلك، يجب أن يكون لديك على الأقل شرارة من الاهتمام بمتطلباتك الرئيسة.

تخصصك يضغط عليك بشدة

يمكن أن تكون الكلية وقتا مرهقا لأي عدد من الأسباب، ومع ذلك، فهذه علامة حمراء إذا كنت تخشى جميع فصولك الدراسية. لا يجب أن تجبر نفسك على التأقلم مع تخصص معين على حساب رفاهيتك.

اخترت تخصصك لأنك اعتقدت أنه سيكون سهلا

السبب الوحيد الذي جعلك تسجل الدخول في تخصصك هو أنك اعتقدت أنك ستستمع .

تكره كل الأساتذة في القسم

هناك بعض الأساتذة الذين لن تتماشى معهم شخصيا، ولكن إذا كنت لا تتوافق مع أي من الأساتذة في مجال دراستك، فقد يكون ذلك علامة تحذير.

اخترت تخصصك بناء على رغبة والديك

قد يؤدي السماح لوالديك بالتحكم في حياتك الجامعية إلى استياء هائل في المستقبل.

من أجل الإنصاف، من المحتمل أن يكون لديهما اهتماماتك في الاعتبار ومن الرائع أن تحصل على حكمتهما. ومع ذلك، لا يمكنك السماح لهما بالاختيار من أجلك.

اخترت تخصصك لأنك اعتقدت أنه سيكون مربحا

إن النظر الواقعي إلى تخصصك أمر رائع. إذا كنت مهتما بموضوع يساعدك في العثور على عمل في مجال يدفع لك جيدا، فهذا جيد لك

ومع ذلك، لا يجب أن تبني خيارك الرئيس على الكسب المحتمل. قد تبدو فكرة جيدة، لكنك تخاطر بإجبار نفسك على موضوع ليس لديك أي اهتمام به.

بحاجة للمساعدة باستمرار

لا تكن ذلك الشخص الذي يتخلف دائما عن الركب، الشخص الذي يطلب دائما من زملائه مشاركة ملاحظاتهم.

أنت بحاجة إلى الكثير من المساعدة ربما تكون هذه هي الطريقة التي تتعلم بها فقط، أو ربما بسبب تخصصك.

مهتم أكثر بدراسات أصدقائك

عندما تتحدث عن الفصل مع أصدقاء خارج تخصصك، لا يسعك إلا أن تشعر بالحسد. من الواضح أن الأفراد في التخصصات الأكثر كثافة سيشعرون دائما بالغيرة قليلا من أولئك الذين لديهم جداول محددة. ومع ذلك، يجب أن تختفي هذه الآلام بسرعة كبيرة.

من المحتمل أنك في التخصص الخطأ إذا شعرت بأن أساتذة أصدقائك وفصولهم ومشاريعهم تبدو أفضل بلا حدود من أساتذتك.

كرهت فترة تدريبك

فصولك الرئيسة على ما يرام، لكنك كرهت التدريب الصيفي الذي حصلت عليه في مجال متعلق بتخصصك. لم تكن هناك أي ظروف يمكن تحديدها جعلت التجربة بائسة (مدير سيئ، أو راتب غير مجز، أو غير ذلك)

إذا كنت تأمل في بدء مهنة في مجال متعلق بتخصصك، فقد تكون هذه علامة على أنك تدرس الشيء الخطأ.