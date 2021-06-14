، تعرَّف على مبادرات قطاع التعليم في برنامج التخصيص ،

محمد بن مسعود - الدمام - المعلومات تكشف عدم صحة خصخصة وتحويل مكاتب التعليم للشركات

علمت "ســـبق" أنه لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خصخصة إدارات ‫التعليم بالمناطق، واستحواذ شركات عليها.

يُشار إلى أنه فيما يخص المبادرات المستقبلية المعلنة، والمحتمل طرحها في قطاع التعليم خلال 5 سنوات وفقًا لوثيقة برنامج التخصيص، فإن قطاع التعليم يحتوي حاليًا على مبادرة واحدة معلنة، هي جذب الاستثمار للمباني التعليمية لإنشاء 60 مدرسة بمدينة الرياض.